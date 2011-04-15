Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за первое полугодие выросла на 19.6% до 330.5 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО за I полугодие 2019 года составила 330.5 млрд руб., что на 19.6% больше по сравнению с первым полугодием 2018 года - 276.4 млрд руб.



Как сообщила компания, увеличение чистой прибыли сдерживалось ростом амортизации, который был связан с внедрением стандарта МСФО 16 по учёту аренды и вводом новых производственных мощностей, а также снижением неденежной прибыли по курсовым разницам.



Выручка от реализации выросла на 7.9% до 3.976 трлн руб. с 3.687 трлн руб. Рост выручки связан с увеличением объёмов реализации нефти и газа в связи с ростом объёмов добычи и увеличением объёмов трейдинга нефтью.



Показатель EBITDA составил 630.2 млрд руб., увеличившись на 22.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 514.7 млрд руб. Рост EBITDA связан с увеличением добычи нефти в России и газа за рубежом, увеличением доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти в России, переходом ряда участков недр на режим налогообложения дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья (НДД), снижением удельных расходов на добычу, а также с ростом выпуска нефтепродуктов и улучшением корзины производимой продукции на НПЗ компании.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.





"AK&M" от 29.08.2019