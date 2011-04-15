ЛУКОЙЛ погасил акции и уменьшил уставный капитал

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщило о погашении 35 млн обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 715 млн, а уставный капитал ПАО "ЛУКОЙЛ" снизился до 17.875 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Погашение акций осуществлено на основании решения годового собрания акционеров компании от 20 июня 2019 года об уменьшении уставного капитала ЛУКОЙЛа путём приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.





"AK&M" от 29.08.2019