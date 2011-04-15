Экс-владелец нескольких банков приговорён к 11 годам лишения свободы

Суд приговорил экс-владельца нескольких банков Магомеда Мухиева к 11 годам лишения свободы и штрафу в 9.5 млн руб. Один из соучастников приговорён к 4 годам лишения свободы, остальные осуждены к условным срокам наказания. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.



Установлено, что М.Мухиеву и его соучастникам в 2014-2015 годах были подконтрольны 9 кредитных организаций, расположенных в Москве: ЗАО КБ "Лада-Кредит", ООО КБ "Анталбанк", АО "НСТ-Банк", ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ "Межрегионбанк", ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО "Банк Содружество", АО "Гринфилдбанк" и ОАО КБ "Максимум". Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путём выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд руб.



Следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами РФ, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд руб.





"AK&M" от 29.08.2019