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29/08/2019
15:44

Экс-владелец нескольких банков приговорён к 11 годам лишения свободы

Суд приговорил экс-владельца нескольких банков Магомеда Мухиева к 11 годам лишения свободы и штрафу в 9.5 млн руб. Один из соучастников приговорён к 4 годам лишения свободы, остальные осуждены к условным срокам наказания. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Установлено, что М.Мухиеву и его соучастникам в 2014-2015 годах были подконтрольны 9 кредитных организаций, расположенных в Москве: ЗАО КБ "Лада-Кредит", ООО КБ "Анталбанк", АО "НСТ-Банк", ООО КБ "Доверие, Равноправие и Сотрудничество", ООО КБ "Межрегионбанк", ООО КБ "Региональный Банк Сбережений", ОАО "Банк Содружество", АО "Гринфилдбанк" и ОАО КБ "Максимум". Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путём выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 млрд руб.

Следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами РФ, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд руб.


"AK&M" от 29.08.2019
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