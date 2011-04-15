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29/08/2019
16:56

Нефть пытается выйти в диапазон $60-65 за баррель

Нефть Brent пытается выйти в диапазон $60-65 за баррель. Локальному улучшению конъюнктуры рынков способствуют сильные данные по запасам в Америке. Они частично оттянули на себя негатив из-за неясности в отношениях США и КНР по торговле. На следующей неделе все же предполагается увидеть нефть в более привычном диапазоне $58-60 за баррель. Об этом говорится в обзоре Промсвязьбанка.

На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со стороны ETF фондов. Инвестиционный спрос подтолкнул серебро к максимальным за два года уровням, а платина на этой неделе показала наибольший внутридневной рост с 2009 года. Аналитики ожидают, что восходящая динамика в ценах на драгметаллы будует продолжена. Несмотря на перегретость цены на золото способны достичь $1560 за унцию.

Обратная ситуация наблюдается в секторе промышленных металлов, где благодаря рискам сокращения предложения сильной динамикой может похвастаться только никель. Уязвимо выглядит алюминий и медь. Здесь определяющее значение для динамики цен на эти активы будет иметь макроэкономическая статистика, в частности, PMI в секторе промышленности Китая, который выйдет в субботу. Снижающееся производство алюминия в Китае и стагнирующий мировой спрос на автомобили не добавляют позитива. Цены на цинк отыгрывают неблагоприятную рыночную конъюнктуру, торгуясь у трехлетних минимумов, на цены влияет опасность профицита и падения спроса на сталь.





"AK&M" от 29.08.2019
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