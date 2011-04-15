Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов

Правительство РФ определило порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договора о предоставлении квот добычи крабов в инвестиционных целях. Соответствующие



Установлены перечни видов крабов в определённых районах их добычи (вылова) и объектов строительства, количество и размеры предметов аукциона, требования к проектам по строительству рыбопромысловых судов, а также правила проведения аукционов и примерная форма, порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи крабов в инвестиционных целях.





"AK&M" от 29.08.2019