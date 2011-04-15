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29/08/2019
18:05

Суд поддержал ФАС в споре с Tele2

Арбитражный суд Москвы поддержал законность и оставил в силе постановление о наложении штрафа в 250 тыс. руб. на ООО "Т2 Мобайл" - оператора сотовой связи Tele2 - за недобросовестную конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Административный штраф ведомство наложило на оператора связи 5 апреля 2019 года.

Основанием стало решение Комиссии ФАС о признании действий Т2 Мобайл нарушающими закон "О защите конкуренции". Компания размещала наружную рекламу Specially for fans. Она также публиковала информацию на своём официальном сайте о тарифах "Гол" и "Супер Гол" и о серии мероприятий, запланированных для болельщиков.

В совокупности все эти действия создавали у потребителей ложное впечатление о том, что Т2 Мобайл является спонсором FIFA, либо иным образом причастно к проведению мероприятий FIFA. Такая подача информации могла повлечь отток потребительского спроса от услуг официального спонсора FIFA, уменьшение прибыли, на которую могла бы рассчитывать FIFA и её официальный спонсор, и необоснованное перераспределение спроса между Tele2 и другими операторами сотовой связи, подчёркивает ФАС.

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.

Чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2019 года выросла в 3.6 раза до 3.6 млрд руб. с 1 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.8% до 77.4 млрд руб. с 68 млрд руб., показатель EBITDA - на 55.3% до 31.6 млрд руб. с 20.4 млрд руб.

"AK&M" от 29.08.2019
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