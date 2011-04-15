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29/08/2019
18:34

Срок выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ, будет сокращён в 4 раза

Срок выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ, будет сокращён в 4 раза, говорится в сообщении Минфина.

По поручению первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова ФНС по согласованию с Минфином проработала и подготовила проект приказа ФНС, который предусматривает сокращение сроков выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ. Если заявление о предоставлении документа подается в электронном виде, срок сокращается с 40 дней до 10 дней. В случае подачи заявления на бумажном носителе - до 20 дней. В настоящее время проект приказа ФНС находится на регистрации в Минюсте.


"AK&M" от 29.08.2019
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