Срок выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ, будет сокращён в 4 раза, говорится в сообщении Минфина.



По поручению первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова ФНС по согласованию с Минфином проработала и подготовила проект приказа ФНС, который предусматривает сокращение сроков выдачи документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ. Если заявление о предоставлении документа подается в электронном виде, срок сокращается с 40 дней до 10 дней. В случае подачи заявления на бумажном носителе - до 20 дней. В настоящее время проект приказа ФНС находится на регистрации в Минюсте.





"AK&M" от 29.08.2019