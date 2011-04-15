В Москве утверждены тарифы на проезд по МЦД-1 и МЦД-2. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщил Стройкомплекс.



Три тарифные зоны будут действовать на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск".



Тарифы разрабатывались совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.



Благодаря новой тарифной системе при поездках по городу можно будет ежедневно экономить до 50%. Пассажиры, приезжающие из Московской области и проживающие в границах МЦД, будут экономить до 75%.



Стоимость поездки в границах тарифной зоны "Центральная" будет равна стоимости проезда на других видах общественного транспорта столицы. В 2019 году цена одной поездки по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" составляет 38 руб.



Тарифную зону "Центральная" МЦД включат в единую московскую тарифную зону по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК), поэтому и пересадка между МЦК, МЦД и подземкой будет бесплатной.



На МЦД-1 "Одинцово-Лобня" тарифная зона "Центральная" будет действовать в границах ж/д станций Марк-Сетунь, а на МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - между Волоколамской и Остафьево.



Тарифная зона "Пригород" начинается за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и завершается на конечных станциях МЦД, таких как Одинцово, Лобня, Нахабино и Подольск. В этой зоне разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году будет стоить 45 руб. Здесь также можно будет сделать бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.



Тарифная зона "Дальняя" действует за границами МЦД. Если пассажир едет со станций, не входящих в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: стоимости действующего билета на электричку (23 руб. за каждую зону до границ МЦД) и 45 руб. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.



С МЦД можно будет сделать бесплатную пересадку на метро или МЦК и обратно при оплате картой "Тройка" в течение 90 минут с момента валидации билета. При выходе со станции МЦД также надо приложить карту "Тройка" к валидатору или турникету. Без валидации билета на входе и выходе бесплатно пересесть пассажир не сможет.



Если пассажир воспользовался билетами на пригородные электрички, бесплатной пересадки на метро и МЦК не будет. Сделать пересадку с помощью карты "Стрелка" можно будет только после того, как специалисты доработают программное оборудование турникетов метро и самой карты.



Для оплаты проезда в тарифной зоне "Центральная" МЦД пассажиры смогут использовать все билеты Московского метрополитена, которые записываются на карту "Тройка". В 2019 году это билеты на 60 поездок, одни сутки, трое суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней.



На МЦД не будут принимать бумажные билеты "Единый". Это связано с техническими ограничениями чипа, используемого в бумажном носителе.



Для проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" будут действовать другие абонементы. Сейчас типы и стоимость этих абонементов согласовываются с правительством Московской области.



Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass, PayWave, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.



При бесконтактной и безналичной оплате стоимость проезда в границах тарифной зоны "Центральная" составит 42 руб. Цена проезда в двух других зонах пока не установлена. При этом пересадка с МЦД на МЦК или метро при оплате бесконтактным способом также будет бесплатной.



При оплате картой "Тройка" стоимость пересадки с МЦД на автобус, троллейбус, трамвай или электробус составит 21 руб. для зоны "Центральная" и 38 руб. для зон "Пригород" и "Дальняя".



Все льготники, имеющие право бесплатного проезда на метро и пригородных электричках, на поездах МЦД тоже смогут ездить бесплатно. Кроме того, в будущем железнодорожным транспортом будут бесплатно пользоваться дети до семи лет. Сейчас проезд на пригородных поездах бесплатный для детей до пяти лет, а в метро - до семи лет.



Перечень льготных категорий граждан, которые не будут платить за проезд в границах зон "Пригород" и "Дальняя", будет определен нормативным актом правительства Московской области.



У студентов и школьников также будут льготы. В зоне "Центральная" они смогут ездить по абонементу, записанному на социальную карту учащегося. Его стоимость составит 395 руб. на месяц и 1.185 тыс. руб. на три месяца. В зонах "Пригород" и "Дальняя" стоимость льготных абонементов пока не определена.



Сейчас тариф на провоз крупногабаритного багажа в пригородных электричках составляет 60 или 120 руб. в зависимости от дальности поездки. После запуска МЦД за провоз багажа будет стоить 60 руб. на всем протяжении линии. Провоз велосипедов и животных во всех тарифных зонах МЦД будет бесплатным.



Бесплатная пересадка с МЦД на метро и обратно не распространяется на багаж. При пересадке необходимо будет купить отдельный билет.



В поездах МЦД будут работать контролёры. Безбилетные пассажиры смогут приобрести билет прямо в поезде, однако в этом случае придется заплатить сбор за услугу по оформлению билета.



"AK&M" от 29.08.2019