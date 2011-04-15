Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 30 августа 2019 года.



ОТПУЩЕНИЕ ДОЛГОВ

БАНКИ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПРОДАВАТЬ ГРАЖДАНАМ ИХ КРЕДИТЫ С БОЛЬШИМ ДИСКОНТОМ





Как выяснил "Ъ", государство готовится серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита - долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. И даже упустив момент, гражданин сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом. Участники рынка ждут катастрофических последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов. Правозащитники же, наоборот, видят в поправках лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан.





АЭРОПОРТЫ СОБИРАЮТ ПОД КРЫЛО

КРУПНЫЕ ХОЛДИНГИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ





Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год. "Аэропорты регионов" и "Новапорт" готовы совместно взять под управление несколько десятков малых аэропортов на условиях концессии. В рамках такой схемы предлагается модернизировать их инфраструктуру за счет средств бюджета и госбанков, в частности ВЭБ.РФ. Эксперты отмечают, что развитие малых аэропортов через объединение применяется в Европе и может помочь снизить расходы.





МУЗЫКА ДЕРЖИТ ПАУЗУ

СТРИМИНГОВЫЙ СЕРВИС SPOTIFY ОТЛОЖИЛ ЗАПУСК В РОССИИ



Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года, хотя и начал активно искать в стране сотрудников и офис. По мнению источников "Ъ", задержка может быть связана с глобальными проблемами Spotify с Warner Music. Российский рынок стриминговых сервисов пока не сформирован и имеет большой потенциал, но Spotify вряд ли сможет занять на нем значимую долю, полагают аналитики.





ТЕЛЬМАНУ ИСМАИЛОВУ ПРЕДЪЯВИЛИ ШВЕЙЦАРСКИЕ СЧЕТА

ПРОКУРАТУРА ЦЮРИХА РАССЛЕДУЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МАХИНАЦИИ ЭКС-ХОЗЯИНА ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА





Как стало известно "Ъ", в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета. В банке рассчитывают, что разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха.





ВОЕННЫЙ СУД НЕ ПОВЕРИЛ В ОПС В ФСО

ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ В РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ



Как стало известно "Ъ", военный суд вернул в прокуратуру громкое уголовное дело о создании оргпреступного сообщества (ОПС) для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента в Ново-Огарево. Суд посчитал, что ФГУП Федеральной службы охраны не может являться структурным звеном ОПС, как установило следствие.





УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ ОТПРАВЯТ СИДЕТЬ НА РОДИНУ

"Ъ" СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА ЗАКЛЮЧЕННЫМИ С УКРАИНОЙ



В СИЗО "Лефортово" вчера были собраны три десятка граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Осужденных, а среди них шпион Роман Сущенко, террорист Олег Сенцов, а также диверсант Евгений Панов, предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в эту страну для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами. При этом часть украинцев, по данным "Ъ", от участия в обменной операции отказалась.





ЛОСОСЮ РАСТЯТ МАЛЬКОВ

"РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА" МОЖЕТ ВЛОЖИТЬ 3,5 МЛРД РУБ. В СЫРЬЕВУЮ БАЗУ



Крупный производитель лосося "Русская аквакультура", основным владельцем которой выступает Максим Воробьев, может выйти на полную самообеспеченность посадочным материалом. Для этого компании потребуется вложить около 3,5 млрд руб. в расширение мощности завода по выпуску смолта (малька лосося) в Норвегии и строительство предприятия в Мурманске. Реализация планов позволит "Русской аквакультуре" продавать по 35-40 тыс. тонн рыбы в год на 12-14 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 30.08.2019