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30/08/2019
11:24

РНГ запустила месторождение в Якутии

В Якутии введены в промышленную эксплуатацию Восточные блоки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (ВБ СБ НГКМ). Об этом говорится в материалах РНГ.

Мероприятие приурочено к Первому республиканскому Нефтегазовому форуму, который проходит в Мирном (Республика Саха (Якутия) 29-30 августа 2019 года.

Месторождение находится на юго-востоке Республики Саха (Якутия), в 130 км от Мирного. Подтверждённые извлекаемые запасы нефти на Восточных блоках – 28 млн т, газа – 14.3 млрд куб. м, конденсата – 168 млн куб. м.

Для обеспечения добычи углеводородов на месторождении создана необходимая инфраструктура: высоковольтные линии электропередачи, центральный пункт сбора нефти, нефтесборные сети, водоводы и системы поддержания пластового давления, а также сеть технологических проездов общей протяжённостью более 150 км. Завершено строительство производственных мощностей для подготовки добычи 1.29 млн т нефти в год. Эксплуатационное бурение ведётся семью станками.

В 2018 году АО "РНГ" приступило к пробной эксплуатации месторождения. Добытая нефть поставляется в трубопроводную систему "Восточная Сибирь — Тихий океан".

АО "РНГ" – предприятие нефтегазодобывающей отрасли Дальневосточного федерального округа России. Входит в группу компаний EASTSIB HOLDING.

Основной офис АО "РНГ" расположен в Москве, офисы обособленных подразделений находятся в Якутске, Мирном, Усть-Куте, Самаре, Ленске, Иркутске и на месторождении.




"AK&M" от 30.08.2019
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