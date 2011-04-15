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30/08/2019
11:47

Ростех представил на МАКС-2019 интеллектуальную систему безопасности аэропортов

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил на МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности на объектах авиационной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении компании.

Новейшая система позволит существенно снизить количество нештатных ситуаций, а также повысит оперативность реагирования аэропортовых служб.

Интегрированное решение разработки концерна "Созвездие" (входит в Росэлектронику) включает систему обнаружения угроз с искусственным интеллектом и систему реагирования на основе DMR-радиостанций и широкополосной мобильной связи стандарта LTE. Принцип работы комплекса основан на применении компьютерного зрения для обнаружения и сопровождения объектов, их анализа и классификации при помощи искусственного интеллекта. Профильные службы оперативно информируются о нештатных ситуациях с помощью широкополосной мобильной связи стандарта LTE и DMR-радиостанций.

Система выявляет факты несанкционированного проникновения на объекты, определяет нештатные ситуации и потенциальные угрозы. Например, в случае выезда служебного транспорта за границу разрешенной зоны сигнал тревоги автоматически передается дежурному оператору. Сотрудник имеет возможность осуществить вызов на радиостанцию водителя, подключиться к видеокамере в салоне, чтобы оценить состояние водителя и, если это потребуется, дистанционно заглушить двигатель транспортного средства.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вёртолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 30.08.2019
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