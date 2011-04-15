Дополнительные поезда будут курсировать в ноябрьские праздники

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает порядка 200 дополнительных рейсов поездов. Об этом говорится в сообщении компании.



Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. "Пиковой" датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придётся на 4 ноября.



Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду.



Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орёл, Курск.



Из Екатеринбурга можно будет уехать в Москву и Казань. Также дополнительные рейсы назначены на маршрутах Архангельск-Карпогоры, Ростов-Кисловодск и Ростов-на-Дону - Адлер.



При необходимости могут быть назначены дополнительные рейсы, либо увеличено число вагонов в регулярных поездах.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.







"AK&M" от 30.08.2019