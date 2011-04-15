Правительство РФ утвердило порядок проведения крабовых аукционов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.



Документы устанавливают перечни видов крабов в определенных районах их добычи (вылова) и объектов строительства, количество и размеры предметов аукциона, требования к проектам по строительству рыбопромысловых судов, а также правила проведения аукционов и примерную форму, порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях.



Благодаря утверждённым Правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.



Документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 - для Северного бассейна. Новые суда, построенные на российских верфях, позволят повысить эффективность и промысла, и контроля за его законностью, а также обеспечить комфорт и безопасность работы экипажей. Примерная стоимость каждого проекта составляет около 1 млрд руб. с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.



Срок реализации проекта в совокупности с регистрацией имущественных прав на судно не может превышать пяти лет со дня заключения договора. Установление такого срока обеспечит размещение заказов и строительство необходимого количества рыбопромысловых судов на отечественных верфях, что минимизирует риски неисполнения обязательств по строительству объектов инвестиций.



В "Правилах проведения аукционов" и в примерной форме договора предусмотрена первоочередность проработки победителями аукционов, заключившими договор о праве на добычу (вылов) крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, возможности заключения судостроительных договоров с дальневосточными верфями. Такой механизм обеспечит приоритетность дальневосточных верфей на заключение договоров.



Определенные размеры лотов и их количество позволят снять риски осуществления браконьерства, так как рассчитаны исходя из необходимого ресурсного обеспечения эффективной эксплуатации новых рыбопромысловых судов на период закрепления квот крабов на инвестиционные цели.



Совокупная начальная цена всех лотов составит около 125.5 млрд руб.



Ранее по итогам серии согласительных совещаний у заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева была выработана оптимальная модель регулирования крабового рынка.



За счёт распределения 50% от общего допустимого улова (ОДУ) крабов на электронных аукционах с инвестиционными обязательствами по строительству судов на российских верфях, как это предусмотрено в отраслевом законе (от 1 мая 2019 года N 86-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения добычи квот (вылова) водных биологических ресурсов"), будет обеспечена прозрачная конкурентная среда в наиболее рентабельном и востребованном с инвестиционной стороны для бизнеса сегменте добычи. Кроме того, будут обеспечены дополнительные доходы федерального бюджета, а также построен новый современный краболовный флот.



"AK&M" от 30.08.2019