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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 31 августа в размере 73.3847 руб. против 73.9558 руб. на 30 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
30.08.19 - 73.9558 руб.
29.08.19 - 73.6583 руб.
28.08.19 - 73.6091 руб.
27.08.19 - 73.3955 руб.
24.08.19 - 72.6243 руб.
"AK&M" от 30.08.2019