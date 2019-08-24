ЦБ РФ установил официальный курс евро на 31 августа в размере 73.3847 руб. против 73.9558 руб. на 30 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



30.08.19 - 73.9558 руб.

29.08.19 - 73.6583 руб.

28.08.19 - 73.6091 руб.

27.08.19 - 73.3955 руб.

24.08.19 - 72.6243 руб.























































































































































"AK&M" от 30.08.2019