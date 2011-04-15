Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 августа

Банк России установил на 31 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.6678

1 Азербайджанский манат 39.1923

100 Армянских драмов 13.9596

1 Белорусский рубль 31.6768

1 Болгарский лев 37.5245

1 Бразильский реал 15.9478

100 Венгерских форинтов 22.1677

1000 Вон Республики Корея 54.9983

10 Гонконгских долларов 84.7672

10 Датских крон 98.4420

1 Доллар США 66.4897

1 Евро 73.3847

100 Индийских рупий 92.9601

100 Казахстанских тенге 17.1686

1 Канадский доллар 49.9622

100 Киргизских сомов 95.4626

10 Китайских юаней 93.0446

10 Молдавских леев 37.3958

1 Новый туркменский манат 19.0242

10 Норвежских крон 73.0897

1 Польский злотый 16.7485

1 Румынский лей 15.5190

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0783

1 Сингапурский доллар 47.8963

10 Таджикских сомони 68.6522

1 Турецкая лира 11.3784

10000 Узбекских сумов 70.7337

10 Украинских гривен 26.4585

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.9446

10 Чешских крон 28.3599

10 Шведских крон 67.8778

1 Швейцарский франк 67.3109

10 Южноафриканских рэндов 43.6723

100 Японских иен 62.4874

"AK&M" от 30.08.2019