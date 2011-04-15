Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 августа

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Банк России установил на 31 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6678
1 Азербайджанский манат 39.1923
100 Армянских драмов 13.9596
1 Белорусский рубль 31.6768
1 Болгарский лев 37.5245
1 Бразильский реал 15.9478
100 Венгерских форинтов 22.1677
1000 Вон Республики Корея 54.9983
10 Гонконгских долларов 84.7672
10 Датских крон 98.4420
1 Доллар США 66.4897
1 Евро 73.3847
100 Индийских рупий 92.9601
100 Казахстанских тенге 17.1686
1 Канадский доллар 49.9622
100 Киргизских сомов 95.4626
10 Китайских юаней 93.0446
10 Молдавских леев 37.3958
1 Новый туркменский манат 19.0242
10 Норвежских крон 73.0897
1 Польский злотый 16.7485
1 Румынский лей 15.5190
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0783
1 Сингапурский доллар 47.8963
10 Таджикских сомони 68.6522
1 Турецкая лира 11.3784
10000 Узбекских сумов 70.7337
10 Украинских гривен 26.4585
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.9446
10 Чешских крон 28.3599
10 Шведских крон 67.8778
1 Швейцарский франк 67.3109
10 Южноафриканских рэндов 43.6723
100 Японских иен 62.4874
"AK&M" от 30.08.2019