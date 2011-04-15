Банк России на 31 августа понизил курс евро к рублю более чем на 57 копеек до 73.3847 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 66.4897 руб.

Банк России на 31 августа понизил официальный курс евро к рублю более чем на 57 копеек до 73.3847 руб. с 73.9558 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 66.4897 руб. с 66.7471 руб. 30 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 31 августа уменьшилась почти на 40 копеек (-0.57%) до 69.5924 руб. с 69.9910 руб. 30 августа.



"AK&M" от 30.08.2019