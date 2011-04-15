Цены на бензин за неделю, с 19 по 25 августа, не изменились - 44.6 руб. за литр

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Цены на бензин за неделю, с 19 по 25 августа 2019 года, не изменились - 44.6 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.
За период с 20 по 26 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 9 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное - в Самаре, где прирост цен составил 0.2%.
Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 5 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное - в Симферополе на 0.3%.
В Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 26 августа цены на бензин автомобильный не изменились.
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