Чистая прибыль РЖД по МСФО за первое полугодие составила 107.1 млрд руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Об этом сообщила компания.



Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



Наибольшее влияние на указанный рост оказало увеличение доходов от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре, которые составили 799 млрд руб., что на 6.4% выше результатов прошлого года. Данный рост обусловлен увеличением грузооборота на 1.9%, ростом доходной ставки на 3.1% и индексацией тарифов на грузовые перевозки.



Доходы от пассажирских перевозок возросли на 8.5% и составили 115 млрд руб. Данный рост обусловлен увеличением пассажирооборота на 3.7%, индексацией тарифов в регулируемом сегменте на 3.9%, а также применением маркетинговых инициатив.



Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 5.4% до 209 млрд руб. за счет роста объёмов оказанных услуг транспортно-логистическими компаниями холдинга "РЖД", а также положительного эффекта от пересчёта валютной выручки в рубли.



Операционные расходы составили 1.113 трлн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 5.1%. Ключевыми факторами роста стали увеличение объемов перевозок, рост цен на дизельное топливо на 8.5% и тарифов на электроэнергию на 7.8%. Расходы на заработную плату и социальные отчисления выросли на 3.3% в связи с проведением индексации заработной платы сотрудникам. При этом рост производительности труда ОАО "РЖД" составил 4.1%, что обусловлено ростом объёмов перевозок и реализацией мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности.



За счёт опережающего роста доходов над расходами показатель EBITDA достиг 298 млрд руб., что на 16.4% выше показателя первого полугодия 2018 года (256 млрд руб.).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 30.08.2019