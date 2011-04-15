Прибыль НМТП по МСФО за первое полугодие выросла до $630.367 млн со $140.286 млрд годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка упала на 5.3% до $455.076 млрд с $480.478 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.4% до $344.112 млрд руб. с $342.66 млрд руб.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Прибыль НМТП за 2018 год по МСФО упала на 43.2% до $268.111 млн с $472.029 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 5.7% до $951.253 млн с $899.831 млн, показатель EBITDA - на 2.4% до $669.433 млн с $653.743 млн.







"AK&M" от 30.08.2019