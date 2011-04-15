На западе Москвы изменилась схема движения

Участок Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома 4 стал односторонним. Об этом сообщил ЦОДД.



Из-за небольшой ширины улицы (порядка 4 метров) возникали трудности для разъезда встречного транспорта.



Изменение схемы движения позволит решить эту проблему.

Для исключения транзитного проезда вдоль жилых домов у въезда на Поклонную улицу будут установлены дорожные знаки 3.2 "Движение запрещено".







"AK&M" от 30.08.2019