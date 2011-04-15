Группа "Черкизово" до 2023 года намерена вложить в новые проекты в Липецкой области более 22 млрд руб. Об этом сообщила компания.



Планы Группы "Черкизово" по развитию в Липецкой области были представлены 29 августа полномочному представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву и врио главы администрации региона Игорю Артамонову. Ключевым новым проектом "Черкизово" станет завод по переработке сои, строительство которого планируется начать уже в следующем году. После запуска предприятия, запланированного на 2022 год, его мощности позволят перерабатывать 1.5 тыс. т бобов в сутки и выпускать соевый шрот (без содержания ГМО) в объеме 350 тыс. т в год. Инвестиции в проект составят 6 млрд руб.



Завод по переработке сои станет одним из крупнейших в России и будет способствовать решению задач по импортозамещению соевого шрота.



Самым масштабным по объёму инвестиций проектом Группы в Липецкой области должно стать строительство свиноводческого комплекса стоимостью 8.8 млрд руб. Он будет включать репродуктор на 13 тыс. свиноматок и 10 откормочных площадок. Производственная мощность комплекса составит 55 тыс. т свинины в живом весе в год. Реализация проекта запланирована в период с 2020 по 2023 год.



Также до 2022 года компания собирается реконструировать свои действующие птицеводческие площадки в Липецкой области, общая производственная мощность которых составляет 44.5 тыс. т живка в год. Все объекты были построены в период 1960-1970-х годов и в настоящее время нуждаются в обновлении. Инвестиции в их реконструкцию ожидаются в размере 1.4 млрд руб., из которых 300 млн руб. пойдут на строительство двух площадок компостирования мощностью 20 тыс. тонн.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 8.4% до 3.201 млрд руб. с 2.954 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.6% до 26.681 млрд руб. с 21.421 млрд руб., валовая прибыль - на 5.2% до 7.179 млрд руб. с 6.825 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 48.9% до 4.032 млрд руб. с 2.708 млрд руб.



"AK&M" от 30.08.2019