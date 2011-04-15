Правительство ввело ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ

Правительством РФ принято постановление о введении временного ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в РФ в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Минприроды России.



Количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в РФ будет действовать с 7 сентября по 31 декабря 2019 года.



Данное ограничение ежегодно устанавливается в целях обеспечения выполнения обязательств РФ по Венской конвенции



об охране озонового слоя 1985 года и Монреальского протокола 1987 года.



С учётом правоприменительной практики предыдущих лет в сфере регулирования трансграничного перемещения таких веществ, постановлением предусмотрено такое распределение допустимых для ввоза в Российскую Федерацию в 2019 году объемов ОРВ между заявителями, согласно которому 60% объемов веществ будет распределено между заявителями, которые ввозили данные вещества в 2018 году, 35% объёмов - между заявителями, не осуществлявшими ввоз ОРВ в 2018 году и не имевших на это разрешительные документы, и 5% объемов - между заявителями, подавшими в 2018 году заявления, получившими разрешительные документы в 2018 году, но не ввозившими вещества в данном году.



В соответствии с Порядком допустимого объема производства ОРВ в РФ и ежегодного расчёта количества конкретных ОРВ в допустимом объёме их потребления в РФ, утвержденного приказом Минприроды России от 9 июля 2014 года N 319, установлены квоты для ввоза ОРВ в 2019 году участникам внешнеторговой деятельности (предприятиям-производителям и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим и планирующим осуществлять использование ОРВ, производство которых на территории России отсутствует).







"AK&M" от 30.08.2019