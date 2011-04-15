Прибыль Газпрома по МСФО за первое полугодие выросла в 1.3 раза до 878.644 млрд руб.

Прибыль Газпрома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла в 1.3 раза до 878.644 млрд руб. с 663.551 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", составила 836.497 млрд руб., что на 33%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Выручка от продаж увеличилась на 3% до 4.077 трлн руб. с 3.971 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и выручки от продажи газа.



Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 1% и составила 2.139 трлн руб., что в основном было вызвано ростом средних цен.



Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на на 2% и составила 1.433 трлн руб. Это объясняется ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 11%, что было частично компенсировано снижением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 8%, или на 10.6 млрд куб. м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 1%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 30.08.2019