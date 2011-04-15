В Москве построят 175 мостов, эстакад и тоннелей за пять лет

Три новые хордовые магистрали и рокаду, 175 мостов, эстакад и тоннелей появится в столице в ближайшие пять лет, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он отметил, что сейчас сооружается дорожное кольцо, состоящее из четырёх магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.



По его словам, в работе остаётся всего несколько элементов Северо-Западной хорды.



"Завершается строительство балочного моста через шлюз N 9 канала имени Москвы, реконструкция улиц Народного Ополчения и Нижние Мнёвники и транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова", - отметил А.Бочкарев.







"AK&M" от 30.08.2019