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30/08/2019
17:14

РФ и США будут сотрудничать при разработке стандартов для нефтегазовой отрасли

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Американский институт нефти (API) подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью развития сотрудничества и обмена опытом по вопросам технического регулирования и стандартизации в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщила российская сторона.

Среди направлений совместной работы, предусмотренных меморандумом - развитие информационного обмена, проведение совместных форумов, конференций, круглых столов, семинаров, совместное участие российских и американских специалистов в обсуждении вопросов стандартизации, а также возможность регистрации отраслевых стандартов API в Федеральном информационном фонде стандартов и использование этих стандартов при разработке документов национальной системы стандартизации.

Американский институт нефти (API) был создан в 1919 году и является профессиональной отраслевой ассоциацией, включающей более 600 членов, среди которых компании, занимающиеся проектированием и строительством трубопроводов, разведкой и добычей, переработкой, маркетингом, морским бизнесом и поставками, крупные интегрированные компании.



"AK&M" от 30.08.2019
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