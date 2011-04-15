РФ и США будут сотрудничать при разработке стандартов для нефтегазовой отрасли

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Американский институт нефти (API) подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью развития сотрудничества и обмена опытом по вопросам технического регулирования и стандартизации в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщила российская сторона.



Среди направлений совместной работы, предусмотренных меморандумом - развитие информационного обмена, проведение совместных форумов, конференций, круглых столов, семинаров, совместное участие российских и американских специалистов в обсуждении вопросов стандартизации, а также возможность регистрации отраслевых стандартов API в Федеральном информационном фонде стандартов и использование этих стандартов при разработке документов национальной системы стандартизации.



Американский институт нефти (API) был создан в 1919 году и является профессиональной отраслевой ассоциацией, включающей более 600 членов, среди которых компании, занимающиеся проектированием и строительством трубопроводов, разведкой и добычей, переработкой, маркетингом, морским бизнесом и поставками, крупные интегрированные компании.







"AK&M" от 30.08.2019