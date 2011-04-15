Международный аэропорт "Владивосток" работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев.
Производственные службы аэропорта полностью очистили территорию привокзальной площади от воды. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачана вода со стоянок автомобилей.
На текущий момент устранены все последствия тайфуна. Все рейсы выполняются по расписанию.