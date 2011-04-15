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30/08/2019
18:07

Банк России принял решение о реорганизации Волго-Окского коммерческого банка в форме его присоединения к МИнБанку

Банк России принял решение о реорганизации Акционерного общества "Волго-Окский коммерческий банк" (рег. N 312, далее — АО "ВОКБАНК") в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу "Московский Индустриальный банк" (рег. N 912, далее — ПАО "МИнБанк"). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО "ВОКБАНК" и ПАО "МИнБанк" внесены изменения, предусматривающие их реорганизацию.

Ранее рассматривалась возможность реализации акций АО "ВОКБАНК" заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.

МИнБанк по состоянию на январь 2019 года занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Активы банка на 1 января 2019 года составили 320.5 млрд руб.

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