ЦБ объявил учётную цену золота на 3 декабря - 3018.22 руб./г против 3000.48 руб./г на 30 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 3 декабря. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3018.22 руб./грамм
Серебро: - 35.13 руб./грамм
Платина: - 1853.38 руб./грамм
Палладий: - 3812.38 руб./грамм
----------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.11 27.11 28.11 29.11 30.11
Золото 2991.94 3000.45 3002.45 3003.83 3000.48
Серебро 35.21 34.73 34.83 35.15 34.91
Платина 1830.69 1850.51 1853.13 1838.30 1843.94
Палладий 3661.39 3717.50 3710.38 3777.59 3790.90