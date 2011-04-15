Рынки ждут данных, чтобы сделать важный шаг. На первые две недели декабря выпадает множество важных событий, способных взорвать спокойствие рынков. В зависимости от выбранной точки зрения, стакан может быть как наполовину пуст, так и на наполовину полон. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



Так, в ближайшие дни ожидается релиз индексов деловой активности PMI. Опубликованные на выходных официальные оценки оказались заметно лучше ожиданий. Так, индекс производственной активности поднялся до 50.2 – самого высокого уровня с марта и отметил возможное усиление деловой активности после месяцев стагнации. Активность в сфере услуг также скакнула вверх, до максимумов с марта. Тем не менее, влиятельная китайская газета Global Times сообщила, что КНР хочет полной отмены текущих тарифов для подписания первой фазы торговой сделки. Это вызвало давление на китайских биржах из-за сомнений, что американская сторона пойдет на это.



В понедельник выходят окончательные оценки производственной активности в Европе, а в среду – по сфере услуг. К слову, индексы PMI по Европе снова могут стать маркет-муверами, как это было предыдущие месяцы.



На этой неделе в фокусе будут данные по занятости в США, публикуемые в пятницу. Тем не менее, всю неделю рынки будут следить за косвенными индикаторами, которые позволяют лучше оценить тренды рынка труда в США, от которого сейчас ожидается рост занятости на 190 тыс.



Рынки настраиваются на то, что торможение мировой экономики сменилось ростом, поскольку произведенные смягчения монетарной политики постепенно дают свои плоды. Это мы видим по развороту вверх индексов деловой активности в предыдущие месяцы: сперва по США, потом по Китаю и Европе.



Если этот тренд не получит подтверждение, котировки индексов могут серьезно пошатнуться, поскольку за последние недели рынки стали с большим оптимизмом смотреть в будущее, что видно по сокращению рыночной волатильности.



Доллар США находится сейчас в середине торгового диапазона по DXY, откуда его сравнительно легко двинуть как вверх, так и вниз. Намного интересней обстоят дела по ключевым парам, где EURUSD торгуется вблизи EURUSD торгуется вблизи 1.1000, GBPUSD – лишь немного ниже 1.3000. На важных новостях валюты могут сделать резкий рывок как в одну, так и в другую сторону, потенциально заложив длительный тренд на сломе важных круглых уровней.



"AK&M" от 02.12.2019