Рубль продолжил сдавать позиции относительно доллара

Рубль, как и большинство ЕМ валют, в пятницу продолжил сдавать позиции относительно USD, потеряв 0.4% до 64.33. Все это укладывалось в общий умеренно-негативный внешний фон и сбалансированные настроения среди инвесторов. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Рубль остается лидером по привлекательности для глобальных фондов, но в текущих условиях далее наращивать позиции они, вероятно, не готовы, что подтверждается завидной стабильностью чистой спекулятивной позицией в рубле (данные CFTC). Поддержать умеренно-негативную динамику в начале новой недели может и резкое снижение цен на нефть к понедельнику до уровня US$61/брл., ниже которого цены пока не пошли.



Как и в других странах мира, на этой неделе в РФ публикуются индексы деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг. Так, сегодня утром индекс PMI обрабатывающего сектора за ноябрь неожиданно обвалился с 47.2 до 45.6 пунктов, что оказалось не только заметно ниже наших ожиданий/консенсуса (48.1), но и стало минимальным уровнем с мая 2009 года.



Все основные компоненты – новые заказы, выпуск и занятость – ускорили падение на фоне сохранения низкой инфляционной динамики. Напомним, что корреляция между данными PMI и выпуском обрабатывающего сектора довольно плохая, поэтому интерпретировать саму цифру нужно с осторожностью. Тем не менее, ухудшение индекса подтвердило тенденции, обнаруженные и в официальном опросе Росстата, указывая на отсутствие явных признаков ускорения роста в промышленности. Поэтому риски более низких значений темпов промпроизводства за ноябрь, чем ждем мы/консенсус (2%/2.6%), повышаются. Для ЦБ же это сигнал продолжить снижение ключевой ставки в декабре на 25 б.п.







"AK&M" от 02.12.2019