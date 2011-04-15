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02/12/2019
12:40

Росимущество перешло на электронные торги древесиной

Территориальные органы Росимущества перешли на электронную форму торгов при продаже древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Электронные торги проходят на электронных торговых площадках, операторы которых включены распоряжением Правительства РФ в перечень, предусмотренный законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Информация об электронной площадке, на которой будет проводиться электронный аукцион, содержится в конкретном информационном сообщении. Чтобы принять участие в электронных торгах, необходимо получить сертификат электронной цифровой подписи и зарегистрироваться на сайте электронной торговой площадки в порядке, указанном на сайте, плата за регистрацию не взимается.

Процедура проведения электронных торгов схожа с механизмом традиционных торгов. Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену за имущество. Для участия в продаже древесины на аукционе претенденты перечисляют задаток в счёт обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведённым в информационном сообщении о проведении аукциона.


"AK&M" от 02.12.2019
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