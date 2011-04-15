В РФ отзывают 35.8 тыс. автомобилей Mazda CX-7 для замены фонаря стоп-сигнала

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 35.801 тыс. автомобилей Mazda CX-7. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.



Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена проверка и, в случае подтверждения наличия неисправности, произведена замена обоих задних фонарей модифицированными (при этом автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве).



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 02.12.2019