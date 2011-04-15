Обновлённая взлётно-посадочная полоса на Соловках приняла первый рейс, сообщила Росавиация.



Самолёт Л-410 доставил на Соловки местных жителей.

Создание на Соловках современного аэропортового комплекса осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", включенного в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельской области" - это совместный проект, государственным заказчиком по объекту определено Федеральное агентство воздушного транспорта и заказчиком является правительство Архангельской области. Проект реализуется за счёт средств федерального и регионального бюджетов.



После завершения III этапа реконструкции в 2020 году аэропорт с взлётно-посадочной полосой (ВПП) длиной 1.5 тыс. м сможет принимать не только привычные АН-24 или L-410, но и воздушные суда класса Bombardier Q400. Это позволит обеспечить круглогодичное авиасообщение архипелага.



Следует отметить, что на время проведения реконструкции взлётно-посадочной полосы воздушное сообщение с Соловками было организовано с использованием вертолетов. Поскольку стоимость лётного часа винтокрылых машин выше аналогичного показателя самолёта, в рамках социальной поддержки руководством области было принято решение о субсидировании рейсов на данном направлении. Благодаря этому стоимость билета для пассажиров оставалась неизменной.



Реконструкция новой взлётно-посадочной полосы, а по сути создание современного аэропортового комплекса, - один из реализуемой проектов программы "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага".



Работы по реконструкции искусственной взлётно-посадочной полосы начались в мае этого года (I и II этапы). При реализации проекта старые металлические плиты ВПП строители заменили на современное железобетонное покрытие, уложив более 6 тыс. специальных сборных железобетонных аэродромных плит ПАГ-14. Сейчас длина ВПП 961 метров. Построен перрон на 4 места стоянок и рулёжная дорожка. Также подрядчиками были выполнены работы по монтажу очистных сооружений, обустройству водосточно-дренажной системы, установке новой трансформаторной станции.



В рамках 3 этапа реконструкции аэропортового комплекса в 2020 году планируется устройство оставшихся 541 метра ВПП, строительство здания для размещения спецтехники и оборудования, установка светосигнального, биоаккустического и метеооборудования, КПП, патрульной дороги и периметрового ограждения.



"AK&M" от 02.12.2019