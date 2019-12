Газпром завершил строительство газопровода-отвода к Циолковскому

Газпром завершил строительство газопровода-отвода к городу Циолковскому. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Амурской области Василия Орлова.



Стороны обсудили вопросы развития стратегического сотрудничества в связи с началом работы магистрального газопровода "Сила Сибири". Отмечено, что этот проект создаёт дополнительные условия для ускорения социально-экономического развития Амурской области. В первую очередь, за счёт сетевой газификации.



В этом году компания завершила сооружение и готовит к вводу в эксплуатацию газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) к Циолковскому. Продолжается работа, связанная со строительством межпоселкового газопровода от этой ГРС. Он позволит обеспечить газом городскую котельную и объекты космодрома "Восточный". Завершено проектирование газопровода-отвода, ГРС и межпоселкового газопровода к г. Свободному. Компания приступит к строительству объектов после получения положительных заключений госэкспертизы.



Газпром разработал проект Программы развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года. Документ предполагает газификацию 38 тыс. домовладений и 33 котельных. В настоящее время он находится на согласовании в Правительстве Амурской области.



Отдельное внимание стороны уделили развитию рынка занятости. В частности, реализуемый Газпромом проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода - одного из крупнейших в мире - позволит создать около 3 тыс. постоянных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода намечен на 2021 год.



Напомним, между Газпромом и правительством Амурской области заключено соглашение о сотрудничестве.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 02.12.2019