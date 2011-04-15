Погрузка на сети РЖД за январь-ноябрь упала на 0.8% до 1.171 млрд т

Погрузка на сети РЖД за январь-ноябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 1.171 млрд т, что на 0.8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Погрузка на сети РЖД в ноябре 2019 года составила 105.5 млн т, что на 1.7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 02.12.2019