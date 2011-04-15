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02/12/2019
13:28

Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях

Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях. Как говорится в сообщении банка, со 2 декабря стартует новогодняя акция Сбербанка по вкладам в рублях. Клиентам доступны вклады "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".

Дата начала приема по вкладу "Новогодний бонус" - 2 декабря 2019 года. Дата окончания приема (включительно) - 15 января 2020 года. Ставка по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев составит 4.85%, на срок 9 месяцев - 5.25%. Минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб. Вклад не пополняемый.

Дата начала приёма вклада "Выгодный старт" 2 декабря 2019 года. Дата окончания приема (включительно) - 31 января 2020 года. Ставка по вкладу: на срок 6 месяцев - 5%, на срок 1 год - 5.5%, на срок 1 год и 6 месяцев - 5.85%. Минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб. Вклад доступен для клиентов, которые в период с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады. Вклад не пополняемый.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.




"AK&M" от 02.12.2019
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