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02/12/2019
13:55

ЦБ приостановил действие лицензий СК "Орбита"

Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании "Орбита". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платёжеспособности. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в интернете.

Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.


"AK&M" от 02.12.2019
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