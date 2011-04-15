ЦБ приостановил действие лицензий СК "Орбита"

Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании "Орбита". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платёжеспособности. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в интернете.



Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.



Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.





"AK&M" от 02.12.2019