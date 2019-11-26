ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 3 декабря в размере 64.4097 руб. против 64.0817 руб. на 30 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.11.19 - 64.0817 руб.

29.11.19 - 64.1005 руб.

28.11.19 - 63.9722 руб.

27.11.19 - 64.0239 руб.

26.11.19 - 63.7637 руб.

























































































"AK&M" от 02.12.2019