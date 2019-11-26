ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 декабря в размере 70.9730 руб. против 70.5475 руб. на 30 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



30.11.19 - 70.5475 руб.

29.11.19 - 70.5747 руб.

28.11.19 - 70.4398 руб.

27.11.19 - 70.5159 руб.

26.11.19 - 70.3122 руб.





























































































































































































































































"AK&M" от 02.12.2019