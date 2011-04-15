Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 декабря

Банк России установил на 3 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6698

1 Азербайджанский манат 37.9662

100 Армянских драмов 13.4678

1 Белорусский рубль 30.5491

1 Болгарский лев 36.2851

1 Бразильский реал 15.2028

100 Венгерских форинтов 21.2286

1000 Вон Республики Корея 54.2841

10 Гонконгских долларов 82.2738

10 Датских крон 94.9855

1 Доллар США 64.4097

1 Евро 70.9730

100 Индийских рупий 89.7477

100 Казахстанских тенге 16.6616

1 Канадский доллар 48.4940

100 Киргизских сомов 92.0402

10 Китайских юаней 91.4339

10 Молдавских леев 36.7530

1 Новый туркменский манат 18.4291

10 Норвежских крон 70.0921

1 Польский злотый 16.4617

1 Румынский лей 14.8345

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.4281

1 Сингапурский доллар 47.0590

10 Таджикских сомони 66.4703

1 Турецкая лира 11.2155

10000 Узбекских сумов 67.7284

10 Украинских гривен 26.8766

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.2238

10 Чешских крон 27.7778

10 Шведских крон 67.2932

1 Швейцарский франк 64.4097

10 Южноафриканских рэндов 43.8872

100 Японских иен 58.7385

"AK&M" от 02.12.2019