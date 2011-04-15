Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 декабря

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Банк России установил на 3 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.6698
1 Азербайджанский манат 37.9662
100 Армянских драмов 13.4678
1 Белорусский рубль 30.5491
1 Болгарский лев 36.2851
1 Бразильский реал 15.2028
100 Венгерских форинтов 21.2286
1000 Вон Республики Корея 54.2841
10 Гонконгских долларов 82.2738
10 Датских крон 94.9855
1 Доллар США 64.4097
1 Евро 70.9730
100 Индийских рупий 89.7477
100 Казахстанских тенге 16.6616
1 Канадский доллар 48.4940
100 Киргизских сомов 92.0402
10 Китайских юаней 91.4339
10 Молдавских леев 36.7530
1 Новый туркменский манат 18.4291
10 Норвежских крон 70.0921
1 Польский злотый 16.4617
1 Румынский лей 14.8345
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.4281
1 Сингапурский доллар 47.0590
10 Таджикских сомони 66.4703
1 Турецкая лира 11.2155
10000 Узбекских сумов 67.7284
10 Украинских гривен 26.8766
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.2238
10 Чешских крон 27.7778
10 Шведских крон 67.2932
1 Швейцарский франк 64.4097
10 Южноафриканских рэндов 43.8872
100 Японских иен 58.7385
"AK&M" от 02.12.2019