Банк России на 3 декабря повысил курс евро к рублю почти на 43 копейки до 70.9730 руб., курс доллара США - почти на 33 копейки до 64.4097 руб.

Банк России на 3 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 43 копейки до 70.9730 руб. с 70.5475 руб., курс доллара США - почти на 33 копейки до 64.4097 руб. с 64.0817 руб. 30 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 3 декабря увеличилась более чем на 37 копеек (+0.56%) до 67.3632 руб. с 66.9913 руб. 30 ноября.



"AK&M" от 02.12.2019