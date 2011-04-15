Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре составила $63.52 за баррель

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Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2019 года составила $63.52 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина.
В 2018 году средняя цена на Urals в январе-ноябре составила $70.92 за баррель.
Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2019 года сложилась в размере $63.34 за баррель, в ноябре 2018 года - $64.8 за баррель.
"AK&M" от 02.12.2019