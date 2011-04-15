На МЦД-2 началось тестирование нового программного обеспечения

На МЦД-2 "Курско-Рижский" начали проверять ПО для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Об этом говорится в сообщении ЦППК.



Наладка поможет обеспечить их стабильную работу.

Сейчас турникеты и валидаторы временно отключены - станции Московских центральных диаметров работают в режиме открытых турникетов по 8 декабря включительно. Сейчас пассажир оплачивает только пересадку в метро по действующим тарифам Московского метрополитена.



Дополнительная корректировка программного обеспечения потребовалась для повышения стабильности работы оборудования на некоторых станциях МЦД. Перепрограммирование валидаторов и турникетов необходимо, чтобы наладить их корректную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить стабильную работу даже при ежедневно увеличивающемся пассажиропотоке.



Билетная система должна работать предельно точно. Ведётся активная работа по её настройке, проводится дополнительное тестирование всех устройств, которые включают валидаторы, турникеты, кассы, билетопечатающие автоматы.



На МЦД-1 и МЦД-2 требуется проверить и наладить более 5 тыс. устройств. Помощь в проведении работ оказывает Московский метрополитен. Тестирование проводится как на действующей инфраструктуре, так и на специальных технических стендах.



Программисты проверяют корректность работы программного обеспечения на конкретном валидаторе, читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Если возникают какие-то ошибки, они устраняются, и корректность работы вновь проверяется.



Программисты и тестировщики проверяют возможные сценарии проходов пассажиров: сначала тестировщик идет к турникету метро, а потом прикладывает карту к валидатору (или в обратной последовательности), чтобы проверить, возможно ли открыть и закрыть поездку на валидаторе. В это же время программисты удаленно проверяют работу системы. Идет тестирование различных вариантов, чтобы убедиться в работоспособности возможных сценариев. Налаживается также работа правильного списания с "Кошелька" карты "Тройки" по количеству поездок и валидации поездочных и безлимитных абонементов. После завершения настройки оборудования на станциях, пересадка на метро и МЦК будет бесплатной в том случае, если она совершается в течение 90 минут после первой валидации карты "Тройка".



АО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91.4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63.4% - в России. В 2018 году электропоезда компании перевезли более 577 млн человек. Точность исполнения графика движения - 98%. На данный момент в компании работают более 9 тыс. сотрудников.



ЦППК - оператор первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): "Белорусско-Савеловский" и "Курско-Рижский". Движение поездов по маршрутам двух диаметров начнется в конце 2019 года.



"AK&M" от 02.12.2019