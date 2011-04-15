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02/12/2019
14:09

Прибыль НМТП по МСФО за 9 месяцев выросла в 3.76 раза до $810.468 млн

Прибыль Группы НМТП по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 3.76 раза до $810.468 млн с $215.698 млн годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка сократилась на 6.6% до $665.499 млн с $712.5 млн, показатель EBITDA - на 2.4% до $500.83 млн с $512.931 млн.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Контролирующим акционером ПАО "НМТП" (62%) является ПАО "Транснефть".

Прибыль НМТП по МСФО за первое полугодие выросла до $630.367 млн со $140.286 млрд годом ранее. Выручка упала на 5.3% до $455.076 млрд с $480.478 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.4% до $344.112 млрд руб. с $342.66 млрд руб.



"AK&M" от 02.12.2019
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