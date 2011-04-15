НМТП продала долю в НЗТ за $547.781 млн

Группа НМТП продала ООО "Деметра 1" (компания Группы ВТБ) 99.9968% доли участия в уставном капитале ООО "НЗТ" за $547.781 млн. Об этом говорится в материалах НТМП.



Право собственности на долю перешло к "Деметра 1" 6 мая 2019 года.



ООО "НЗТ" осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, в том числе, оказывает услуги по выгрузке зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств, хранению и формированию судовых партий. Грузооборот НЗТ в 2018 году составил 6.33 млн т.



Результаты сделки по продаже ООО "НЗТ" были учтены при подготовке "Стратегии развития Группы НМТП до 2024 года".



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Контролирующим акционером ПАО "НМТП" (62%) является ПАО "Транснефть".



Прибыль НМТП по МСФО за первое полугодие выросла до $630.367 млн со $140.286 млрд годом ранее. Выручка упала на 5.3% до $455.076 млрд с $480.478 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.4% до $344.112 млрд руб. с $342.66 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.







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