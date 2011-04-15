"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного природного газа в Бангладеш

ОАО "Ямал СПГ" отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Бангладеш в рамках долгосрочного контракта с концерном "Тоталь". Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Партия была поставлена по "западному маршруту" через Суэцкий канал с перевалкой в бельгийском терминале Зебрюгге с газовоза ледового класса Arc7 "Эдуард Толль" на газовоз конвенционального типа. В полном соответствии с графиком разгрузка танкерной партии была произведена в терминале Summit LNG в Бангладеш.



ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 17.4 млн т в год, включая три линии мощностью 5.5 млн т в год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. т в год. Первая технологическая линия начала производство в IV квартале 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года соответственно. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50.1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шёлкового Пути (9.9%).



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 370 млрд руб., или в восемь раз в III квартале 2019 года. Показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 189.2 млрд руб. и 104.5 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13.8% и 11.5%.







"AK&M" от 02.12.2019