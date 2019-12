Газпром начал трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному маршруту" - магистральному газопроводу "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении компании.



Проект организации поставок газа по "восточному маршруту" - самый масштабный инвестиционный проект в мировой газовой отрасли. В рамках его реализации Газпром к настоящему времени построил участок газопровода "Сила Сибири" протяжённостью около 2200 км - от Якутии до границы с КНР в районе Благовещенска. Завершил сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская" и трансграничного участка, включающего двухниточный подводный переход через Амур.



Поставки, согласно договору купли-продажи газа между ПАО "Газпром" и компанией CNPC, будут осуществляться в течение 30 лет. Они обеспечены надёжной ресурсной базой. Сейчас газ в "Силу Сибири" поступает с крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (запасы газа - 1.2 трлн куб. м). На базе этого месторождения в регионе с нуля создан новый центр газодобычи. Здесь уже построены ключевые объекты обустройства, в том числе установки комплексной и предварительной подготовки газа, дожимная компрессорная станция, объекты жизнеобеспечения. Проложено около 1 тыс. км дорог, включая 25 мостов. Проектная мощность месторождения - 25 млрд куб. м газа в год, достичь её планируется в 2024 году.



В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнётся ещё с одного месторождения - Ковыктинского (запасы газа - 2.7 трлн куб. м), крупнейшего на Востоке России. На его основе формируется Иркутский центр газодобычи. Сейчас идут работы по обустройству месторождения. От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 800 км.



Уникальный опыт и компетенции специалистов Газпрома позволяют с максимальной эффективностью реализовывать проект в экстремальных природно-климатических условиях. Например, в Якутии абсолютные минимумы температуры воздуха достигают минус 62°С. Трасса "Силы Сибири" преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. При реализации проекта компания применяет передовые технологии и наукоемкое отечественное оборудование, отвечающее лучшим мировым стандартам. В частности, газопровод "Сила Сибири" построен только из труб российского производства с внутренним гладкостным покрытием (эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа). Внешняя изоляция труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов и обеспечивает защиту от коррозии, а значит - долговечность газопровода. При пересечении активных тектонических разломов применяются трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные технические решения п о их укладке. Выпуск таких труб был освоен на российских заводах специально для "Силы Сибири".



Особое внимание при реализации проекта уделяется высокому уровню производственной и экологической безопасности. После проведения детальных исследований еще на этапе проектирования были заложены наиболее оптимальные для окружающей среды технические решения. В том числе, малолюдные технологии, комплексная автоматизация технологических процессов, применение возобновляемых источников энергии. Организован постоянный экологический мониторинг.



Газопровод "Сила Сибири" и новые центры газодобычи на Востоке России - это дополнительные возможности для ускорения социально-экономического развития восточных регионов. В первую очередь благодаря газификации: трасса газопровода выбрана таким образом, чтобы обеспечить газом максимальное количество населенных пунктов. На построенных объектах "Газпрома" уже создано около 1900 постоянных рабочих мест. Стабильные налоговые поступления станут важным источником наполнения региональных бюджетов и реализации социальных программ.



"AK&M" от 02.12.2019