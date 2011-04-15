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02/12/2019
15:26

ФАС возбудила дело о картеле на торгах в сфере электроэнергетики

ФАС возбудила дело о картеле на торгах в сфере электроэнергетики. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, дело в отношении ООО "Ленэлектромонтаж" и ООО "Севзапэлектросетьмонтаж" возбуждено по результатам проверок.

Летом 2019 года ведомство провело внеплановые выездные проверки, в ходе которых выявило признаки картельного сговора на торгах по осуществлению строительно-монтажных, пусконаладочных работ и реконструкций в сфере электроэнергетики более чем на 20.6 млрд руб. Дело возбуждено по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

Признаки картеля заключаются в совместной подготовке компаний-конкурентов к участию в торгах и согласование ценовых предложений, подаваемых на торги.

"AK&M" от 02.12.2019
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