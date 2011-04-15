ФАС возбудила дело о картеле на торгах в сфере электроэнергетики. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, дело в отношении ООО "Ленэлектромонтаж" и ООО "Севзапэлектросетьмонтаж" возбуждено по результатам проверок.



Летом 2019 года ведомство провело внеплановые выездные проверки, в ходе которых выявило признаки картельного сговора на торгах по осуществлению строительно-монтажных, пусконаладочных работ и реконструкций в сфере электроэнергетики более чем на 20.6 млрд руб. Дело возбуждено по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".



Признаки картеля заключаются в совместной подготовке компаний-конкурентов к участию в торгах и согласование ценовых предложений, подаваемых на торги.



"AK&M" от 02.12.2019