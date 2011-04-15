Кабмин установил порядок оценки социально-экономических эффектов от реализации инфраструктурных проектов в транспортной сфере с государственной поддержкой

Правительство РФ установило порядок оценки социально-экономических эффектов от реализации инфраструктурных проектов в транспортной сфере с государственной поддержкой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В результате применения утверждённой методики появится возможность рассчитать социально-экономический эффект от реализации каждого инфраструктурного проекта, в частности, прирост валового внутреннего продукта, а также бюджетный эффект.



Этот инструментарий позволит оценивать эффективность реализации инфраструктурных проектов в транспортной сфере, а также использовать полученные расчёты для ранжирования таких проектов.



В настоящее время отсутствуют единые системные подходы к комплексному анализу социально-экономических эффектов от реализации инфраструктурных проектов в целях принятия решения о возможных формах и объёмах предоставления таким проектам различных мер государственной поддержки.





"AK&M" от 02.12.2019