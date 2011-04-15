Проект станции метро "Внуково" будет готов через три месяца. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщила столичная мэрия.



Он подчеркнул, что будущая станция "Внуково" будет интегрирована с инфраструктурой аэропорта и с подходящей туда железной дорогой. Он добавил, что проект предусматривает строительство перехватывающего паркинга, поскольку сейчас возле аэропорта недостаточно мест для стоянки автомобилей.



После открытия новой станции "Внуково" будет единственным столичным аэропортом, куда можно будет добраться на метро.



Станцию "Внуково" планируется построить до конца 2022 года. Она станет конечной на желтой ветке столичного метро. На этом участке также будет построена станция "Пыхтино".



Всего за период с 2020 по 2023 год в столице появятся 41 станция метро и пять электродепо.





"AK&M" от 02.12.2019